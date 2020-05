Marcelo e Costa almoçam quinta-feira no Palácio de Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, almoçam na quinta-feira no Palácio de Belém, depois da reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa.

De acordo com fonte da Presidência da República, este almoço corresponde ao encontro semanal entre chefe de Estado e primeiro-ministro.

Esta quarta-feira, Marcelo e Costa fizeram uma visita à Volkswagen Autoeuropa, durante a qual o primeiro-ministro propôs que os dois regressem juntos àquela fábrica em Palmela, no distrito de Setúbal, no “primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente da República”, sugerindo que Marcelo Rebelo de Sousa se irá recandidatar nas presidenciais de 2021 e será reeleito.

Depois de ouvir essas palavras, o Presidente da República afirmou: “Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar”.

“Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente também se referiu ao caso Novo Banco e elogiou o comportamento do primeiro-ministro. Depois de dizer que Costa esteve bem, acrescentou: “Estava anunciado para Maio o processo conclusivo da auditoria cobrindo 2000 a 2018. O senhor primeiro-ministro esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria.”

A reunião de quinta-feira no Infarmed será a primeira após o fim do estado de emergência, que vigorou em Portugal entre 19 de Março e 2 de Maio, do qual se transitou para uma situação de calamidade, com início de uma reabertura gradual das actividades e estabelecimentos encerrados devido à pandemia de covid-19.

Até agora, por iniciativa do primeiro-ministro, com o objectivo de partilha de informação, realizaram-se já cinco reuniões técnicas com epidemiologistas com a presença do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República e alargadas aos líderes dos partidos com representação parlamentar, sindicais e patronais, inicialmente com frequência semanal e depois quinzenal, a última das quais no dia 28 de Abril.