Costa lança Marcelo para um segundo mandato em Belém

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitou a visita às instalações da Autoeuropa, em Palmela, esta quarta-feira, para lançar Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato presidencial.

No final de um curto discurso à porta da empresa, António Costa lembrou que se estabeleceu em 2016 “uma nova tradição” de que o primeiro-ministro e o Presidente da República “vêm em conjunto à Autoeuropa”. A seguir, o governante lembrou que durante a visita foi lançado a ambos o desafio de partilharem com os trabalhadores uma refeição, na próxima visita.



"Como não há duas sem três, cá temos de voltar outra vez”, aceitou Costa, lançando uma data simbólica: o primeiro ano do próximo mandato. “Faço-me desde já convidado”, disse. O Presidente “experimentou o pastel de bacalhau, mas eu fiquei com com vontade de experimentar uma refeição completa”, declarou aos jornalistas, António Costa. O acto foi entendido como estando a lançar a recandidatura de Marcelo.

O Presidente da República ainda deu mais gás ao desafio deixado pelo primeiro-ministro. “Eu cá estarei, cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor”, declarou Marcelo.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República não quis falar sobre o desafio deixado por António Costa. “É prematuro estamos a falar disso. O que é importante é a vontade de continuarmos a trabalhar juntos”, disse o chefe de Estado.

Tirar o tapete a Centeno

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sem estar propriamente a retribuir o “elogio”, Marcelo colocou-se ao lado de Costa na questão do Novo Banco, dizendo que o primeiro-ministro tinha estado “muito bem no Parlamento”. E defendeu que o Estado cumpre sempre os seus compromissos, mas, neste caso, não o devia ter feito sem os resultados da auditoria que devia estar concluída em Maio, a tempo da transferência do capital (mas não estará).

“É politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de a auditoria ser conhecida ou a auditoria ser conhecida dias antes de o Estado assumir responsabilidades”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, tirando o tapete ao ministro das Finanças que ainda esta manhã se defendeu, explicando que a transferência para o Novo Banco “não foi feita à revelia de ninguém”.