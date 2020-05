Centeno fica a prazo, depois de Marcelo lhe apontar a saída

O Presidente da República deu nesta quarta-feira um pontapé de saída de Mário Centeno do Governo, ao desautorizá-lo em directo por causa da injecção de capital ao Novo Banco e ao lado de um primeiro-ministro com o qual o ministro das Finanças entrou publicamente em rota de colisão. À hora de fecho desta edição, António Costa e Mário Centeno acabavam, sorridentes, uma reunião de cerca de três horas em São Bento, da qual saiu um comunicado a informar que o primeiro-ministro mantém a confiança pessoal e política no seu ministro das Finanças, com quem discutiu a reunião de sexta-feira do Eurogrupo e a elaboração do Orçamento Suplementar que o Governo pretende apresentar em Junho. O comunicado diz ainda que ficou esclarecida a “falha de informação atempada do primeiro-ministro” sobre a transferência dos 850 milhões de euros para o Novo Banco. Foi o ponto final possível, para já, numa novela cuja trama se adensou quando Marcelo deu publicamente razão a António Costa.

