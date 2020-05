Centeno e Costa estão reunidos em São Bento

O primeiro-ministro está reunido com o ministro das Finanças, horas depois de o Presidente da República ter tirado o tapete a Mário Centeno na polémica sobre a injecção de capital no Novo Banco, apurou o PÚBLICO. A tensão política tem crescido nas últimas horas, mas o PS já veio defender Centeno.

O ministro das Finanças esteve esta manhã no Parlamento onde defendeu que a transferência de capital para o Novo Banco não foi feita à revelia de ninguém. Mário Centeno prestava esclarecimentos aos deputados depois de o primeiro-ministro ter dito no Parlamento, na semana passada, que não seriam feitos reforços de capital no banco sem que fosse conhecida a auditoria à instituição que resultou do fim do BES.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A garantia de Costa aconteceu um dia depois de a transferência para o Novo Banco ter sido feita, o que levou o chefe do executivo a pedir desculpa ao Bloco de Esquerda, que tinha feito perguntas sobre o assunto. Este desentendimento foi classificado como uma falha de comunicação pelo ministro das Finanças.

Mas a polémica não morreu e esta quarta-feira adensou-se, quando o Presidente da República se colocou ao lado do primeiro-ministro, deixando assim cair o ministro das Finanças nesta polémica. “O senhor primeiro-ministro esteve muito bem no Parlamento, quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas, naturalmente, se conhecesse previamente a conclusão da auditoria”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta noite, o PS defendeu Mário Centeno, depois de Rui Rio ter pedido a demissão do ministro. ​“As declarações de Rui Rio são abusivas relativamente ao que se passou no debate parlamentar desta tarde, o debate não passou por saber se o dr. Mário Centeno iria continuar ou não como ministro das Finanças”, afirmou o vice-presidente socialista João Paulo Correia “O dr. Rui Rio quis desviar as atenções do debate para uma certa teoria da conspiração, o que lamentamos”, acrescentou, elogiando como “notável” o trabalho do ministro das Finanças.