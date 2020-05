CDS e Chega não querem excepções à proibição de espectáculos, incluindo os de natureza política

A Festa do Avante! poderá ou não realizar-se no primeiro fim-de-semana de Setembro? Os comunistas aguardam pela discussão e votação da proposta de lei do Governo que proíbe a realização de “festivais e espectáculos de natureza análoga em recintos cobertos ou ao ar livre” até 30 de Setembro para decidirem o que fazer com a sua tradicional rentrée política na Quinta da Atalaia, no Seixal, marcada para os dias 4 a 6. O executivo admite como excepções a esta regra os eventos que tenham lugar marcado e respeitem a lotação definida pela DGS.

