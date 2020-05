A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Rosa Mourato - Giesteira (Saias)

Os 30 dias de gravações das modas de Saias acabam por agora. Foi uma forma de valorizar uma prática musical e coreográfica do Alentejo, com vídeos gravados pelos seus praticantes durante o período de confinamento, oriundos de 12 concelhos do Alto Alentejo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos.