Pena de morte

A trágica e tão precoce morte da Valentina, em Atouguia da Baleia, foi o rastilho que despoletou o escancarar de emoções adormecidas, materializando-se nos media e nas redes sociais na defesa da pena de morte.

Compreende-se a raiva, quiçá o ódio, o empenho e o desconforto psicológico de algumas pessoas, sentimentos cuja intensidade é directamente proporcional à relação de proximidade com o caso; compreende-se que a proximidade e o envolvimento directo de alguns aligeirem a avaliação e o juízo racional e exacerbem o espaço emocional. Todavia, não é sensato que responsáveis políticos se aproveitem dum espaço emocional para a promoção de ideias que pretendem levar à reintrodução da pena de morte. A tragédia da Valentina não justifica nem pode servir a oportunismos de rebuscamento para a afirmação, na contemporaneidade, da antiquíssima – mas completamente inapta e inepta – lei de talião: “olho por olho, dente por dente”.

A arquitectura constitucional e legislativa de um país não pode estar sob a pressão das emoções. Se se quer um debate sério, isento, objectivo e imparcial sobre a pena de morte, ele não deve resultar, nem do circunstancialismo emocional que um caso desperta, nem da suspensão temporária da razão. Não podemos deixar que os avanços civilizacionais conseguidos sejam condicionados ou postos em causa por emoções que têm razões que a razão desconhece.

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal

Diário da quarentena

Trabalho do PÚBLICO, trabalho dos jornalistas, trabalho dos amigos dos jornalistas, nossos concidadãos, a maioria jovens, parece-me. O que é tão bom. Testemunhos muito variados, generosos, sentidos, luminosos. Dará para os juntar e fazer livro, para memória futura. Sugiro que procurem equilibrar com mais velhos, com velhos. Há velhos com diários da quarentena preciosos, estou certa. Procurem-nos, equilibrem a balança. E quando tivermos mais paz, digam-nos, se eles deixarem, quem encontrou este achado de solidariedade, de ombro diário, para este jornal e os seus leitores. Obrigada a todos.

Teresa Cardoso, Queluz

Covid-19

Nesta crise em que um vírus nos meteu, duas coisas não deveriam ter acontecido: ter-se permitido a disseminação da ideia, na maioria da população, de que quem era contagiado, morria; e ter-se propagado a percepção de que seria possível salvar toda a gente, com zero mortos, tal como os americanos, com drones e à distância, conseguem ganhar sem baixas as guerras em que se metem, escusando-se a pôr os pés nos teatros de operações. O desconfinamento pode acarretar maior contaminação, "desastrosa" para a popularidade dos governantes, mas é inevitável, a menos que se prefira o caos económico e social.

Trump e Bolsonaro teimam em ignorar os motivos do confinamento. Mas não pelas melhores razões: estão apenas a defender os interesses dos grandes capitalistas e fazendeiros. Não é o mesmo que prevenir para a irremediável desgraça que vai desabar sobre as sempiternas vítimas, as classes média e baixa, e que será tanto maior quanto mais tempo durarem as limitações à actividade normal.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia