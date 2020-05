O novo coronavírus já chegou a todo o continente africano – o Lesoto foi o último país

O Lesoto, um país encravado no meio da África do Sul, confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de covid-19. Desta forma, o novo coronavírus está em todos os países do continente africano.

O Ministério da Saúde do Lesoto anunciou que o vírus foi detectado num estudante que vive na Arábia Saudita, que estava num grupo de 81 pessoas, provenientes da África do Sul e do reino saudita que foram testadas, diz a agência AFP. O paciente não tem sintomas e foi isolado, diz a Associated Press.

Na mais recente actualização feita pelo Centro de Controlo e Prevenção das Doenças da União Africana (ainda sem o caso do Lesoto), havia 69.764 casos confirmados de covid-19 no continente e havia 2421 mortes. Ao todo, 23.857 pessoas tinham recuperado da doença.

Mesmo no meio de uma profunda crise política – o primeiro-ministro, Thomas Thabane, e 80 anos, anunciou que se demitirá nesta quarta-feira, após um escândalo prolongado e um caso judicial devido ao assassínio a tiro da sua mulher, Lipolelo Thabane, em 2017 - o reino do Lesoto tem escapado da pandemia.

A posição geográfica deste pequeno reino de dois milhões de habitantes tem-no protegido: situa-se no alto de uma cordilheira e as suas fronteiras estão completamente cercadas pela África do Sul. Mas este país é o mais afectado do continente, com mais de 11 mil casos e 206 mortes.