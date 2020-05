Brasil teve o dia com mais mortos devido à covid-19

Num único dia houve 881 óbitos registados no Brasil devido à covid-19, segundo números oficiais do Ministério da Saúde para terça-feira. Há agora 12.400 mortos devido ao novo coronavírus desde o início da pandemia no Brasil, mas é reconhecido que há uma enorme subnotificação de casos.

Em 24 horas foram detectadas 9258 infecções novas, que se juntaram ao total de 177.589 pessoas diagnosticadas com covid-19 no Brasil – um número que já ultrapassou o total de casos na Alemanha, por exemplo, que é de 173.546, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA).

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 206 dos 881 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram incorporados nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 2050 mortes com o novo coronavírus. A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está agora em 7%.

Há ainda 93 profissionais de saúde hospitalizados com confirmação da doença covid-19, e pelo menos nove morreram já, segundo os números do ministério. Segundo organizações profissionais e sindicatos, a situação será muito mais dramática, devido à falta de material de protecção adequada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas o novo coronavírus chegou ao Brasil antes de começarem a ser detectados casos – como parece ter acontecido em vários outros países. Em conferência de imprensa, o secretário substituto da Secretaria de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, afirmou que foram identificados no sistema de informação do Ministério da Saúde 39 casos de covid-19 antes de 26 de Fevereiro, data da confirmação oficial do primeiro caso do novo coronavírus no país.

Eduardo Macário disse que o Ministério da Saúde pediu aos estados onde foram identificados esses casos que iniciem um processo de investigação. “Queremos ver se realmente o início dos sintomas se iniciou antes de 26 de Fevereiro, ou se são somente casos digitados equivocadamente com essas datas anteriores”, indicou.

Ainda hoje há uma grande subnotificação de casos de covid-19, e não se fazem tantos testes quantos seriam necessários para um controlo efectivo da doença.