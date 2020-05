Ílhavo: Retomadas buscas para localizar jovem desaparecido no mar

Foram retomadas, esta manhã, as buscas para tentar localizar o jovem que desapareceu no mar, na praia da Barra, em Ílhavo. O dispositivo já foi reforçado com uma corveta da Marinha, depois de as manobras ontem efectuadas por um helicóptero da Força Área, já durante a noite, se terem revelado infrutíferas.

O jovem, de 20 anos e residente na Gafanha da Nazaré, entrou no mar, ao final da tarde desta terça-feira, acompanhado de dois amigos. Terão sido apanhados por um agueiro, encontrando dificuldades para regressar a terra. Dois deles, um rapaz e uma rapariga, foram resgatados por surfistas, mas o terceiro jovem acabou por desaparecer.

A autoridade marítima mobilizou, de imediato, três embarcações para o local, que patrulharam a área até ao cair da noite. Esta manhã, às 7h00, os meios foram reactivados, estando neste momento duas embarcações na água – além da corveta – e vários efectivos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo a percorrer o areal. É ainda aguardada a chegada de uma aeronave da Força Área.

Os familiares do jovem, segundo o PÚBLICO testemunhou, já estiveram esta manhã no local.

As praias da região, recorde-se, ainda não estão vigiadas, uma vez que a época balnear só arranca a 15 de Junho.

Entretanto, ainda durante esta terça-feira, deu à costa, bem próximo da zona do acidente, uma baleia em avançado estado de decomposição. As autoridades já estão a desenvolver diligências no sentido de tirar o animal do areal.