Climate Talks online: a viticultura e a pegada de carbono

É em torno de conversas com os mais diversos protagonistas do mundo do vinho que a Fundação Porto Protocol quer contribuir para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. Daí as Climate Talks, que agora juntam no fórum virtual os mais diversos especialistas, actores e protagonistas ligados à vinha e ao vinho.

O programa é vasto e vai desde a viticultura, à produção e distribuição, passando pelo uso da tecnologia, práticas e conceitos de sustentabilidade. Num calendário que neste mês de Maio tem programadas quatro sessões, a segunda tem lugar esta quinta-feira, dia 14 de Maio, 17h, para debater o impacto que cada método de viticultura tem em termos da pegada de carbono.

A viticultura sustentável, orgânica e biodinâmica olhada na perspectiva da pegada de carbono, num debate que tem David Guimaraens, enólogo e director técnico do grupo Taylor’s/The Fladgate Partnership.

O painel conta também com a participação de Diana Snowden Seysses, uma viticultora formada em Davis e com experiência em vinhedos de França e da Califórnia, o produtor biodinâmico austríaco Fred Loimer, e Stan Zervas, sócio e vice-presidente de viticultura da Silverado Farming Company, que diz “querer apenas tentar mudar o mundo, uma vinha de cada vez”.

Fundada pela Taylor’s, a The Porto Protocol orienta-se pelo compromisso de dar uma contribuição maior para mitigar as mudanças climáticas no que agrega já centenas de membros. As próximas conversas, sempre às quintas, estão agendadas para 21 e 28 de Maio, e para assistir basta ligar-se.