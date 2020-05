Lucro da CGD cai 32% com impacto da covid-19

O banco liderado por Paulo Macedo fechou os primeiros três meses de 2020 com lucros de 86,2 milhões de euros, uma queda de 39,9 milhões ou 32% face ao mesmo período do ano anterior. O rácio de rentabilidade ROE ficou-se pelos 4,5%, uma perda de 2,1 pontos percentuais que afasta a Caixa Geral de Depósitos (CGD) de uma das metas-chave do plano negociado com Bruxelas (9% no final deste ano).

No início da conferência de imprensa de divulgação de contas trimestrais, realizada nesta quarta-feira, Paulo Macedo declarou que o resultado reflecte um reforço de imparidades de crédito e provisões para garantias bancárias de 60 milhões de euros, uma medida que visa já acomodar os efeitos da pandemia de covid-19 na economia e, por consequência, nas suas contas.

Neste contexto, o antigo ministro da Saúde informou que vai propor ao accionista Estado a não distribuição de dividendos, com vista a incorporar os resultados em reservas de forma a garantir a solidez do banco, cujos rácios estão neste momento acima das metas definidas pelas autoridades, superando a média em Portugal e na Europa, alega o banco público.

Assim, o rácio de capital total, que mede a solidez da instituição, ficou em 19%, excedendo largamente o nível mínimo exigido pelo Banco de Portugal (BdP).