Transferência para o Novo Banco “não foi feita à revelia de ninguém”

O ministro das Finanças disse no Parlamento que a transferência de mais 850 milhões de euros para o Novo Banco “não foi feita à revelia de ninguém”, uma referência ao desacerto de comunicação com o primeiro-ministro sobre a concretização da injecção realizada na semana passada.

Mário Centeno lembrou que a operação se enquadra no acordo de venda celerado em 2017 com os norte-americanos do fundo Lone Star e fez questão de dizer que há cinco as entidades responsáveis pelo controlo financeiro das injecções de capital no banco que resultou da resolução aplicada ao BES em 2014.

O empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, disse o governante, serve para financiar a injecção de capital e é feito “com base num processo onde intervêm em momentos distintos e de forma independente cinco entidades”: auditor externo do banco, a comissão de acompanhamento, o agente de verificação, o próprio Fundo de Resolução e o Banco Central Europeu (BCE). “Uma mão cheia de validações”, enfatizou Centeno.

A falar na comissão de orçamento e finanças, Centeno passou ao ataque desde o início, ainda antes de começar a ser confrontado pela oposição, referindo-se à resolução do BES como “a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa”, para a seguir justificar quais as acções tomadas pelo Estado português para lidar com esse dossier de forma a garantir a “estabilidade financeira”.

Centeno assumiu que informou Costa da transferência depois do debate quinzenal de quinta-feira (no qual o primeiro-ministro falara sem saber que a injecção de capital tinha sido realizada na véspera), dizendo que a ficha de informação enviada ao chefe de governo “chegou com um par de horas de atraso”. “Este não é um empréstimo que o Estado (e o Governo em particular) faça porque gosta”, disse, justificando-o com a necessidade de manter a estabilidade financeira e económica.

“Ao abrigo do acordo de venda, o Estado comprometeu-se a disponibilizar recursos financeiros, caso o Fundo de Resolução não tivesse recursos seus para satisfazer os compromissos aí assumidos. Uma função de financiador de última instância. Desde 2017 que esses empréstimos estão limitados a um máximo anual de 850 milhões de euros. E foi isso que sucedeu, de novo, em 2020”, disse.

O ministro referiu sucintamente o papel de cada uma das entidades. Além do próprio Fundo de Resolução, o auditor externo “valida todas as operações do banco e a sua adequação às restrições contratuais existentes, por exemplo, vendas a partes relacionadas”; a comissão de acompanhamento “faz um relatório das operações sobre todos os activos do Mecanismo de Capital Contingente e que envia para o Fundo de Resolução para este as autorizar” — e o histórico, vincou, “demonstra que várias operações são rejeitadas com base nesta avaliação”; o agente de verificação confirma, depois do fecho das contas, se as operações consideradas para os efeitos do mecanismo de capital contingente e o impacto na injecção anual são adequadas; e o BCE, enquanto supervisor, o BCE, “faz um apertado acompanhamento da actividade e adequação da operação” do banco.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Centeno disse que não realizar a transferência “não representaria apenas uma violação contratual”, mas antes “a violação da confiança que os portugueses, as instituições e os investidores colocam na República Portuguesa”.

O ministro disse ainda que explicar esta questão “não compete facilmente com slogans de ocasião” e que “quem quiser propor alternativas tem de descrever as suas consequências”.

Centeno já tinha dramatizado as consequências para a economia se a injecção de capital não tivesse acontecido. E fê-lo com novas referências ao que aconteceu antes de ser ministro. “Podemos sempre questionar o que aconteceria se o Novo Banco ficasse com níveis de capital abaixo do necessário. Não é algo inédito em Portugal, vivemos muito tempo nessas circunstâncias. Mas a resposta é simples: aconteceria o mesmo que aconteceu em 2015. A capitalização teria de ser feita de forma desordenada e Portugal inauguraria uma nova fase da crise sanitária. A crise bancária. Uma crise que seria auto infligida, por incumprimento de obrigações financeiras. Seriamos aliás o primeiro país europeu a fazê-lo. Há quem teime em não aprender”.