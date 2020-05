Governo e eurodeputados alertam para distribuição do futuro fundo de recuperação

Portugal foi um dos cinco Estados-membros que subscreveu um “alerta” ou uma “chamada de atenção” à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que no desenho da chave de distribuição do futuro fundo de recuperação da crise de coronavírus sejam privilegiados “os sectores e as áreas geográficas mais afectadas pela pandemia”, em vez de serem utilizados tout court os critérios de prosperidade da política de coesão, através do método de Berlim.

