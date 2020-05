As recomendações de Bruxelas para salvar as férias de Verão

Não aos passaportes de imunidade, aos corredores turísticos e às quarentenas obrigatórias: as recomendações da Comissão Europeia para salvar o sector do turismo e garantir que todos os cidadãos interessados em viajar para destinos balneares nas férias de Verão o possam fazer com todas as garantias de segurança, mesmo no actual contexto de pandemia de coronavírus, rejeitam algumas das medidas que já foram anunciadas pelos Estados membros para a reabertura dos seus territórios aos turistas.

A Comissão deseja que os cidadãos europeus possam ter a oportunidade de “apanhar ar e relaxar”, convivendo com os seus familiares e amigos “no seu próprio país ou fora de fronteiras”, o que exige que voltem a movimentar-se livremente dentro da União Europeia. Isso não deve exigir novas burocracias nem implicar mais restrições e proibições do que aquelas que foram aplicadas para travar a expansão do coronavírus, e que permitiram que a pandemia fosse declarada sob controlo e estável.

Mas como “os diferentes países têm diferentes situações”, a Comissão Europeia propõe que a retoma do turismo seja feita de forma “gradual e cuidadosa”, para que os cidadãos possam viajantes possam viajar com “confiança e segurança”. Assim, antes de tomarem as suas decisões, os turistas vão poder consultar um mapa interactivo, com a descrição da situação epidemiológica nos locais que desejam visitar, e confirmar todas as medidas restritivas e protocolos sanitários que se aplicam nos hotéis, restaurantes ou museus que queiram visitar.

“Claro que não vai ser um Verão normal”, reconheceu a vice-presidente executiva, Margrethe Vestager, na apresentação do pacote de recomendações para os sectores do turismo e dos transportes. “Mas com estas medidas, garantimos que não é um Verão perdido”, em que as famílias têm de ficar fechadas em casa e o sector turístico se afunda ainda mais na crise, acrescentou, lembrando que esta é uma “actividade vital, da qual dependem milhões de empregos e 10% do Produto Interno Bruto da UE”.

Tal como tinha feito com a divulgação do seu roteiro para um levantamento gradual das diferentes restrições e medidas de confinamento implementadas por toda a União Europeia, o executivo avançou esta quarta-feira com um pacote de “orientações” e “estratégias” para uma acção concertada dos Estados membros na reabertura — que se aconselha gradual e condicionada — dos serviços turísticos, de hospitalidade e restauração, e na normalização do transporte de passageiros, por meios aéreos, rodoviários, ferroviários e marítimos ou fluviais.

As orientações assentam nos princípios da proporcionalidade e não discriminação, e passam quer pelas questões de gestão de fronteiras como pelas medidas que devem ser implementadas pelos prestadores de serviços turísticos, para assegurar o distanciamento social dos seus clientes.

A Comissão também oferece sugestões para que os diferentes operadores possam tornar os vouchers uma opção mais atractiva para todos os viajantes que viram as suas reservas canceladas. Mas como sublinhou Vestager, os direitos dos passageiros não podem em nenhum caso ser beliscados, e qualquer cidadão que deseje ser reembolsado em dinheiro tem direito a recebê-lo, “ponto final”.

O objectivo é, mais uma vez, evitar a sobreposição e cacofonia de medidas nacionais. O risco, hoje como antes, é que os Estados membros ignorem as recomendações vindas de Bruxelas — como já estão, de resto, a ignorar. Vários países anunciaram quarentenas obrigatórias de duas semanas à entrada das fronteiras; outros organizaram-se em “clubes” ou “bolhas” de livre circulação, e outros foram ainda mais longe, escolhendo as nacionalidades dos turistas que mais lhes interessam receber e vedando o acesso a todos os outros.