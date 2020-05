Morte de cinco surfistas no mar agita Países Baixos

Cinco surfistas experientes afogaram-se em águas revoltas na costa dos Países Baixos, perto de Haia. A informação foi confirmada pelo presidente da autarquia, Johan Remkes, deixando em choque a comunidade local.

Os surfistas, que tinham entre 22 e 38 anos, entraram na água na praia de Scheveningen no final do dia, na segunda-feira, e viram-se em dificuldades quando o vento mudou de direcção e se formaram ondas com mais um metro de espuma.

De acordo com informações prestadas por alguns surfistas (estimam-se que tenham sido 10 a entrar na água nessa altura) à agência de notícias Algemeen Nederlands Persbureau, a espuma densa tornou especialmente difícil para os que caíram da prancha regressarem a terra. Outras testemunhas relatam que alguns tentaram nadar mas enfrentaram uma corrente muito forte.

De resto, a espuma que se gerou dificultou bastante as operações de busca e resgate, que conseguiram recuperar dois corpos na segunda-feira e outros dois na terça-feira. A quinta vítima, que já terá sido detectada no mar, não foi ainda resgatada.

“As pessoas aqui sabem que o mar dá e tira, mas a forma como tantas vidas jovens foram interrompidas é incrivelmente cruel”, reagiu Johan Remkes, numa conferência de imprensa. O autarca descreveu as vítimas como “jovens desportistas em forma que conheciam aquela zona como a palma das mãos”.

Várias pessoas juntaram-se na praia de Scheveningen, durante o dia de ontem, para depositarem flores, em memória das vítimas.

“Todos os nossos pensamentos estão com Joost, Sander, Pim, Mathijs e Max, que perderam a vida no nosso amado Mar do Norte. É um dia negro na história de Scheveningen”, escreveram nas redes sociais os responsáveis do clube de surf local.