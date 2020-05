Ferrari apresenta ventilador acessível

A escuderia italiana Ferrari, que disputa o Mundial de Fórmula 1, revelou nesta quarta-feira ter desenvolvido um ventilador mais acessível, para ajudar os hospitais no combate à pandemia de covid-19.

De acordo com a Ferrari, o dispositivo, baptizado de F15, criado em conjunto com o Instituto Italiano de Tecnologia, é fácil de utilizar e montar, tendo sido desenhado em apenas cinco semanas, com recurso a materiais acessíveis e de menor custo do que os ventiladores tradicionais, ao abrigo do projecto Pitlane.

Os primeiros ventiladores foram montados na semana passada, tendo sido aprovados nos testes de qualidade.

O ventilador foi projectado para servir as unidades de cuidados intensivos e as especificações técnicas estão disponíveis como um projecto de patente aberta a todos os engenheiros do mundo, de forma que possam, a partir do protocolo de construção do F15, construir novas versões.

A Ferrari procura agora parceiros para avançar para a fase de produção, numa altura em que se prepara para retomar a actividade com vista ao regresso da Fórmula 1.