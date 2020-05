Antony & Cleopatra: noites com Shakespeare no YouTube

Frankenstein, One Man, Two Guvnors, Jane Eyre, Treasure Island e Twelfth Night são algumas das produções já apresentadas no âmbito do programa National Theatre at Home, que põe em cena o melhor do teatro britânico, ao ritmo de uma peça por semana.

Até quinta-feira, 14 de Maio, é possível ver Antony & Cleopatra, a tragédia de William Shakespeare sobre a relação entre a egípcia Cleópatra e o romano Marco António, aqui interpretados por Sophie Okonedo e Ralph Fiennes, sob a direcção do encenador Simon Godwin. A peça tem a duração de pouco mais de três horas e está classificada para maiores de 12 anos.

Nas próximas semanas vão a palco Barber Shop Chronicles, de Inua Ellams (14 a 21 de Maio); A Streetcar Named Desire, de Benedict Andrews (21 a 28 de Maio); This House, de James Graham (28 de Maio a 4 de Junho); e Coriolanus, uma produção do Donmar Warehouse com o actor Tom Hiddleston a encabeçar o elenco (4 a 11 de Junho).