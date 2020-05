Movimentos antivacinas estão a vencer na “competição online” e podem vir a dominar

A equipa de investigadores norte-americanos mergulhou no universo de três mil milhões de utilizadores do Facebook à procura dos movimentos pró e antivacinas e apreciando a “competição online” destes grupos. Além do perfil das comunidades, foi analisada a influência que as duas perspectivas opostas têm junto dos cidadãos indecisos sobre este tema. Os resultados mostram que a estratégia usada pelos movimentos antivacinas é bastante mais eficaz e que, no prazo de uma década, esta posição pode ganhar força ao ponto de se tornar dominante. E a covid-19 pode ser a tempestade perfeita para dar ainda mais poder a estes grupos minoritários, mas com cada vez mais sucesso, alertam os autores, que apresentam soluções para evitar esta tomada de poder desinformado.

Continuar a ler