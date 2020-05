Covid-19. Porque falamos tanto de imunidade de grupo?

Carla Nunes, especialista em estatística e epidemiologia, explica este conceito e avisa: "vai ser um ano em que vamos viver de forma diferente".

A directora da Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, sublinha que esta imunização já existe com outras doenças como sarampo e a varicela, mas sobre o novo coronavírus ainda se sabe muito pouco. Não se sabe, por exemplo, quanto tempo poderá durar a imunização desenvolvida depois do contacto com a doença. "Há doenças [cuja imunização] dura para a vida e há doenças que têm imunidades muito curtas".