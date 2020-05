Profissionais de saúde podem voltar a gozar férias

Porque é preciso “devolver alguma normalidade à vida dos profissionais de saúde”, o Ministério da Saúde decidiu revogar o despacho de 15 de Março que “restringia o gozo de férias dos profissionais de saúde, de forma a que não fosse posta em causa a prestação de cuidados de saúde durante a pandemia”.

Assim, “está novamente autorizado o gozo de férias pelos profissionais de saúde”, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

No início do encontro com os jornalistas, o secretário de Estado da Saúde aproveitou para deixar uma mensagem no âmbito do Dia Mundial do Enfermeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Quero saudar todos os enfermeiros portugueses e a Ordem dos Enfermeiros pelo elevado contributo dado ao nosso país. Os enfermeiros são uma das maiores forças do trabalho do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, referiu António Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde acrescentou que actualmente há mais de 42 mil enfermeiros no SNS, dos quais “cerca de 800 contratados no âmbito desta pandemia”. “Estes profissionais têm sido cruciais no combate à pandemia mas também na actividade além da covid-19”, considerou.