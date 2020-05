Pai e madrasta de Valentina querem prestar declarações

O pai e a madrasta de Valentina, cujo corpo foi encontrado no domingo, num eucaliptal de Peniche, decidiram prestar declarações ao juiz de instrução criminal.

A informação foi dada aos jornalistas por uma funcionária judicial do Tribunal de Leiria, que deu conta que, “em face do exercício do direito em serem ouvidos que os arguidos já manifestaram, as medidas de coacção serão comunicadas na quarta-feira às 12 horas”.

Sandro Bernardo e Márcia Bernardo, que estão “fortemente indiciados” pela morte da criança, foram detidos no Domingo, tendo sido apenas presentes esta terça-feira ao Juiz de Instrução Criminal, porque foi necessário esperar que o relatório preliminar da autópsia estivesse pronto.

Esse relatório preliminar revela que Valentina terá tido uma “morte violenta por homicídio com sinais de agressão”.

Os suspeitos chegaram ao Tribunal de Leiria já depois das 10 da manhã, tendo sido identificados apenas. Depois foram-lhes nomeados advogados oficiosos que tiveram de ler o processo.

Houve uma pausa para o almoço, e a sessão foi retomada às 15 horas.