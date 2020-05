Duas pessoas furam vigilância do recinto do Santuário de Fátima

Um homem e uma mulher conseguiram na noite desta terça-feira furar a vigilância em torno do recinto do Santuário de Fátima e, a poucos minutos de começarem as cerimónias que antecedem a procissão das velas, aproximaram-se da capela, antes de serem detidos pelos vigilantes do santuário com a ajuda da polícia.

“Deus ajuda-nos. Olhai por nós”, gritava a mulher, antes de ser retirada do recinto, onde se encontravam já o cardeal-patriarca de Lisboa, e o bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. António Marto.

Restaurada a normalidade, a assessora de imprensa do Santuário, Carmo Rodeia, explicou que o indivíduo, cuja nacionalidade desconhecia, ficou à guarda da GNR, que o interceptou já a escassos metros da capela onde decorrem as cerimónias.

Durante a tarde, o homem terá tentado entrar no recinto pelo lado Sul. Impedido de o fazer, tentou à noite entrar pelo lado Norte e conseguiu saltar a vedação e acercar-se da capela, levando nas mãos um quadro com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quanto à mulher, sabe-se apenas que “aproveitou e foi atrás” do indivíduo, levando consigo uma cruz e rezando o terço. Os responsáveis do santuário não conseguiram precisar se há alguma ligação entre os dois.