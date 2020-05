Covid-19: mais 19 mortes e 234 casos em Portugal. Número recorde de curados

Portugal registou até esta terça-feira 1163 mortes, mais 19 que na segunda-feira, um aumento de 1,8%. Foram identificados mais 234 casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,8%. Desde o começo do surto, já foram identificados 27.913 casos.

Os números, divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 709 pessoas internadas, das quais 113 estão nos cuidados intensivos (mais uma do que na segunda-feira).

Há 3013 pessoas recuperadas, mais 464 que no dia anterior, um número recorde de recuperações registadas num só dia. O valor diário mais alto contabilizado até esta terça-feira tinha sido a 6 de Maio, quando se contabilizaram 333 recuperações. Uma pessoa é considerada “curada” depois de um teste negativo (se estiver a ser tratada em casa) ou dois (se estiver internada num hospital). Há 2719 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 27.054 estão sob vigilância das autoridades de Saúde.

Nas mortes, 1011 das 1163 vítimas estão acima dos 70 anos, cerca de 87%. O relatório dá conta da morte de 101 pessoas que tinham entre 60 e 69 anos; 38 com idades entre os 50 e 59 anos; 12 pessoas entre os 40 e os 49 anos (seis mulheres e seis homens); e uma vítima mortal entre os 20 e os 29 anos.

A taxa de letalidade global é de 4,2%, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta terça-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal. Acima dos 70 anos, sobe para os 15,3%. Em tratamento no domicílio estão 82,5% dos casos e 2,5% estão em internamento hospitalar, dos quais 0,4% em unidades de cuidados intensivos e 2,1% em enfermaria, acrescentou o secretário de Estado da Saúde.

A região Norte continua a ser a que concentra o maior número de casos, com 16.053 pessoas infectadas e 660 óbitos – 57,5% da totalidade dos casos e 56,7% das mortes. A segunda região mais afectada é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 7494 casos confirmados e 254 vítimas mortais. A região Centro tem 3553 casos registados e 219 mortes, seguida da região do Algarve, com 350 infectados e 14 óbitos. O Alentejo assinala até esta terça-feira 238 casos e uma morte. Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número de casos, com 135 e 90, respectivamente. A Madeira é a única região sem mortes registadas, sendo que os Açores têm registo de 15 mortes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lisboa mantém-se o concelho com maior número de casos (1791), seguido de Vila Nova de Gaia (1458) e do Porto (1304). Há outros três concelhos com mais de mil casos identificados: Matosinhos (1216), Braga (1153) e Gondomar (1050).

Os infectados por concelho podem ser mais do que os registados no boletim, uma vez que os dados são os do SINAVE – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que correspondem a 88% dos casos confirmados.

Na segunda-feira, Portugal tinha registado um total de 1144 mortes e 27.679 casos de infecção.