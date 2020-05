Queixas por cibercrime dispararam durante o estado de emergência

Uma semana depois do fim do estado de emergência, ainda é cedo para fazer estatísticas sobre os tipos de crime que mais se verificaram em Portugal enquanto o país estava em confinamento doméstico, mas as tendências são inequívocas: as denúncias por cibercriminalidade dispararam, estimando a Procuradoria-Geral da República (PGR) que tenham mais do que triplicado durante o mês de Abril, enquanto as queixas por violência doméstica reduziram a um ponto que não deixa as autoridades descansadas.

Continuar a ler