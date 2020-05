Força Aérea com 21 infectados

Vinte e um militares da Força Aérea foram infectados pelo SARS-CoV-2 revelou na tarde desta terça-feira na Assembleia da República o chefe do Estado-Maior daquele ramo, general Nunes Borrego.

“Destes infectados, 16 já recuperaram sem necessidade de internamento hospitalar e quatro estão actualmente em isolamento”, explicou o chefe militar aos deputados da comissão parlamentar de Defesa Nacional, no âmbito de uma audição sobre o papel da Força Aérea no combate à pandemia.

Neste ponto, o general Borrego anunciou que nesta terça-feira estavam a decorrer testes a 114 migrantes de um hostel de Lisboa, na Rua Morais Soares, no bairro de Arroios, que foram transferidos para a base militar da OTA.

Estas instalações do Centro de Formação Militar e Técnico não tinham, então, alunos em regime de aulas presenciais. Contudo, o regresso às aulas depende agora, em boa parte, do resultado destes testes e de ser encontrado um local para estes jovens que pediram asilo em Portugal.

Nunes Borrego recordou que o envolvimento da Força Aérea no apoio à luta contra o novo coronavírus começou logo em Fevereiro com o repatriamento de França de cidadãos portugueses e brasileiros residentes na China a bordo de um C-12o.

Este apoio continuou com a disponibilidade da base da Ota que, revelou, não estava prevista nos planos de contingência - centros de acolhimento estavam previstos para Monte Real e Base Aérea 11, em Beja - e passou pelo apoio às autarquias na disponibilização de camas, sacos camas e outro diverso material. Actualmente, dez equipas, cada uma de cinco elementos, participam em acções de sensibilização nas escolas, antes do regresso à actividade escolar marcado para 18 de Maio.

No campo da ciberdefesa, o Chefe do Estado Maior da Força Aérea admitiu, sem precisar o seu número, alguns ataques. Os militares que estão em prontidão no domicílio e os que se encontram em regime de teletrabalho receberam instruções sobre os cuidados que devem ter na utilização de internet.

Quanto ao combate aos incêndios rurais, a Força Aérea que assumiu o comando centralizado dos meios aéreos tem uma previsão global de 61 meios que, a partir desta sexta-feira, 15 de Maio, serão progressivamente lançados. A estes, vão-se juntar 12 drones para a vigilância das florestas e outros meios cuja compra está dependente de aprovação pelo Governo, num dos próximos conselhos de ministros.