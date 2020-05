Descida do IVA dos restaurantes para 6% vai chegar ao Parlamento

Os restaurantes podem abrir a partir de segunda-feira com regras apertadas de higiene e segurança contra a covid-19 que dêem confiança aos clientes. Com a retoma deste sector, no Parlamento, há deputados que defendem uma descida temporária do IVA para os restaurantes, dos actuais 13% para 6%, e uma proposta em preparação. A ideia tem para já mais adeptos junto dos partidos mais pequenos, independentemente do lado do hemiciclo onde se sentam.

