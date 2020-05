Descendentes de sefarditas terão de residir dois anos no país

“O Governo pode conceder a nacionalidade” aos “descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objectivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência directa ou colateral e que tenham residido legalmente em Portugal pelo período de 2 anos”. Esta nova regra, prevista para entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2022, consta da versão preliminar do projecto de lei do PS, a que o PÚBLICO teve acesso, que introduz alterações à concessão do direito à nacionalidade aos descendentes de sefarditas, que foi reconhecido por acordo entre e Portugal e Espanha, em 2015 e regulamentado em 2017.

