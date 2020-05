Deputados surpreendidos com marcação geral de faltas justificadas na sessão do 25 de Abril

Deputados de várias bancadas foram surpreendidos e estão incomodados com a marcação de falta justificada com o motivo de força maior na sessão solene de 25 de Abril. É que a ausência naquele dia deve-se à falta de convocatória das direcções de bancada por respeito às limitações de presenças decididas em conferência de líderes. Ao contrário do que acontece habitualmente, os deputados não foram notificados pelos serviços da Assembleia da República para assumirem qual a justificação da sua falta na sessão.

