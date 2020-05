O Fraunhofer Challenge quer premiar teses — e tem nove mil euros para dar

A 11.ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge já tem candidaturas abertas e quer distinguir “os melhores trabalhos de investigação com utilidade prática desenvolvidos em Portugal”. O concurso é dirigido a estudantes e investigadores de todas as universidades portuguesas.

“Seja para simplificar processos e tarefas, diminuir o isolamento social, apresentar novas soluções, criar ferramentas de lazer, entre muitas outras opções”, o centro de investigação Fraunhofer AICOS quer destacar as melhores ideias “que podem dar origem a soluções tecnológicas de grande impacto e benefício para a sociedade”, escrevem em comunicado enviado ao P3.

As candidaturas podem ser submetidas no site do centro de investigação até 31 de Julho. Serão aceites candidaturas baseadas em teses de mestrado e doutoramento que tenham sido submetidas para defesa nos anos lectivos de 2018/2019 ou 2019/2020, e que contemplem uma vertente prática, ou seja, “devem ser orientadas para o mercado, com aplicabilidade na indústria ou no quotidiano da vida das pessoas”.

Mais populares A carregar...

O concurso é dividido em duas categorias — mestrado e doutoramento — sendo que haverá três finalistas em cada uma delas. As melhores ideias nas áreas Inteligência Artificial, Sistemas Ciber-físicos, Design Centrado no Utilizador e Ciências Relacionadas vão ser também galardoadas. O valor global dos prémios é de nove mil euros.