Queima 2020

A serenata simbólica daquela que seria a Queima 2020 de Coimbra foi transmitida pela televisão. E que bem que soube ouvir o som daquelas guitarras que falam do amor e da saudade e que fazem arrepiar até os menos sensíveis.

Esta seria a semana da Serenata em Coimbra, a semana da Queima, do Cortejo, da praxe, dos F-R-A, das flores, das fitas coloridas, dos concertos, da festa, da alegria dos jovens e das famílias, da irreverência e também dos excessos. A cidade fechou-se na quarentena. O mundo está de luto, mas as capas são negras. Então que elas se abram em janelas e varandas, não como protesto aos excessos que não pode haver, mas na homenagem possível e silenciosa a todos os que partiram nesta pandemia inqualificável e desconhecida do nosso mundo civilizado e a todos os que trabalham corajosamente para lhe pôr fim.

A minha capa já está à varanda. E tu, vais pôr a tua?

Graça Alves, Coimbra

Portugal é, agora, a cloaca de outros países?

Li, num jornal diário generalista, que dezenas de camiões descarregaram lixo no aterro de RIMA em Lousada. Foram 620 contentores e ainda se esperam mais 900! O que é intrigante é que o presidente da câmara de Lousada não sabia desta “importação” de lixo vindo de Itália. Segundo o autarca, só tomou conhecimento no pretérito dia 28, pelas redes sociais. Como é possível que isto aconteça? Existe algum acordo entre os países da CEE para que estes troquem lixo entre si ou alguns são mais sacrificados? Não deveriam os países a resolver o problema pelos seus próprios meios e arranjarem soluções confinadas ao território onde o lixo é produzido? Não admira que a população de Lousada fique alarmada. O problema é sério e requer esclarecimento. Sem alijamento de responsabilidades e troca de acusações entre o governo e o poder local. Sem aldrabice. Ou, agora, Portugal transformou-se no ducto receptor do lixo de certos países europeus? Não nos basta já o drama do coronavírus e ainda temos de suportar o lixo de Itália? Que governo é este?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Francisco Assis

No diálogo Crátilo, de Platão, elabora-se a ideia da correspondência significativa entre o termo, o nome, a coisa nomeada. Nada disto acontece com este Assis, Francisco também. Numa diatribe convulsa contra o PCP, contra Lenine e contra a comemoração do 1.º de Maio, expele-se um ódio pouco aconselhável para um “militante do PS”, mesmo de direita. Assis revela na escrita uma espécie de amnésia histérica da nossa História. Não se lembra de quase meio século, longo tempo em que muitos militantes do PCP, lutadores antifascistas heróicos, perfizeram centenas de anos confinados nas celas da PIDE. Esquece-se de que para a derrota do nazismo, foi a URSS e o Exército vermelho que travaram as mais duras e vitoriosas batalhas, quando a Europa estava quase toda submetida ao nazifascismo, e na península ibérica, as hostes de Salazar e de Franco faziam a saudação fascista. E disse Ho Chi Min, contrariando Francisco de Assis: “Para todos os povos oprimidos, Lenine será o homem desta viragem histórica na sua vida miserável de escravos"…

José Manuel Jara, Lisboa