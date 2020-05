Presidente guineense cria comissão inconstitucional para rever Constituição

O anúncio da criação pelo Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de uma comissão técnica de revisão constitucional está a gerar protestos e críticas no país. A Liga Guineense de Direitos Humanos (LGDH) vê com “bastante preocupação” o passo dado pelo chefe de Estado, por ser “manifestamente inconstitucional” e “uma afronta ao princípio da separação de poderes”. Idriça Djalo, líder do pequeno Partido de Unidade Nacional (PUN) e candidato nas últimas presidenciais, refere ao PÚBLICO que se a iniciativa for avante, a Guiné-Bissau deixa de ser um país.

Continuar a ler