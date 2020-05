Espanha decreta quarentena obrigatória para quem chegue do estrangeiro

As pessoas que cheguem a Espanha de fora do país terão de cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias após a sua chegada, segundo uma ordem do Ministério da Saúde espanhol publicada esta terça-feira e que entrará em vigor a partir de dia 15 de Maio. Aplica-se, pelo menos, até ao dia 24 de Maio.

A medida visa qualquer viajante que chegue do estrangeiro, mas existem algumas excepções: os trabalhadores transfronteiriços, as empresas transportadoras e respectivos trabalhadores, assim como profissionais de saúde que se desloquem para exercer a sua profissão, desde que não tenham estado em contacto com pessoas com covid-19, explica o jornal espanhol El País.

Quem ficar em quarentena deverá então permanecer na sua casa ou no alojamento e limitar todas as suas deslocações, podendo sair (com máscara) para ir ao supermercado ou farmácias ou adquirir outros bens de primeira necessidade. Poderá também sair “por motivos de força maior”.

Espanha é um dos países mais afectados pela pandemia de covid-19 e conta quase 27 mil mortes e 227 mil casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19). Pelo mundo, são mais de 4,1 milhões de casos e 286 mil pessoas que morreram por causa deste novo coronavírus.