Parques de Sintra reabre monumentos na segunda-feira com novas regras

Os parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra, entre os quais os palácios da Pena, de Sintra, de Queluz e de Monserrate, reabrem ao público na segunda-feira, com entradas gratuitas nesse dia e novas medidas de segurança sanitárias.

De acordo com um comunicado da Parques de Sintra divulgado nesta terça-feira, as novas normas de acesso incluem o uso de máscara e a admissão condicionada de visitantes, para garantir uma lotação de, no máximo, dois terços da capacidade de cada monumento.

Os parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra são o Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d"Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre e estavam encerrados desde meados de Março, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Parques de Sintra, de entre todos estes monumentos só a Escola Portuguesa de Arte Equestre na Calçada da Ajuda, em Belém, não irá reabrir na segunda-feira, por ser um local de espectáculos. A reabertura deste espaço deverá acontecer a partir de 01 de Junho.

“O regresso à operação é acompanhado pela implementação de novas e indispensáveis medidas de salvaguarda das condições de segurança de colaboradores e de visitantes, de acordo com as directivas das autoridades sanitárias no âmbito da prevenção da covid-19”, é referido no comunicado.

A reabertura dos parques e monumentos acontecerá no Dia Internacional dos Museus e, por isso, a data será assinalada com “um open day” com entradas gratuitas” nos espaços geridos pela Parques de Sintra.

Além do uso de máscara e a admissão condicionada de visitantes, a necessidade de observar a distância mínima de segurança estará sinalizada, os visitantes deverão higienizar regularmente as mãos e serão apenas admitidos pagamentos com cartões bancários ou Mbway, não se aceitando numerário, indica a Parques de Sintra.

O aluguer de áudio-guias para visitas individuais e de rádio-guias para visitas de grupo está suspenso e os guias externos terão que levar o seu próprio sistema de rádio-guia.

Todos os funcionários da Parques de Sintra terão obrigatoriamente de usar máscara e nos postos de contacto com o público e nas operações que o justifiquem irão também ser utilizados outros equipamentos de protecção individual, como luvas e viseiras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, acrescenta a Parques de Sintra, as equipas cujo trabalho tenha que ser prestado presencialmente terão escalas diferenciadas e permanecerão em teletrabalho todos os colaboradores com funções compatíveis com este regime.

Existirá igualmente um “reforço da frequência da higienização e desinfecção sistemática dos espaços, com especial incidência nas áreas de maior fluxo de público”.

“A Parques de Sintra aderiu à iniciativa do Turismo de Portugal e obteve o selo “Clean & Safe”, comprometendo-se a trabalhar de acordo com um protocolo interno que, seguindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, garante a higienização necessária para evitar riscos de contágio e a aplicação dos procedimentos seguros para o funcionamento das actividades turísticas, com repercussões tanto ao nível de visitantes, como de colaboradores”, lê-se na nota.