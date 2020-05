Guitarra usada por Kurt Cobain na mítica sessão Unplugged vai a leilão e pode chegar a um milhão

O casaco de Kurt Cobain foi vendido por um valor recorde de 334 mil dólares (cerca de 300 mil euros), no ano passado. Agora, a guitarra acústica usada pelo músico na sessão MTV Unplugged, apenas cinco meses antes da sua morte, espera-se que chegue a um milhão de dólares em leilão, em Junho.

A leiloeira Julien anunciou na segunda-feira que a guitarra Martin D-18E de 1959, usada por Cobain na gravação ao vivo de 1993, está à venda. A guitarra vem com um estojo maltratado, que contém um saco de camurça onde se diz que o músico guardava o vício dos últimos anos de vida, a heroína.

Foto DR/JULIEN'S AUCTION

O vocalista dos Nirvana gravou a sessão Unplugged em Novembro de 1993. Foi encontrado morto, tinha então 27 anos, na sua casa em Seattle, em Abril de 1994.

Darren Julien, presidente-executivo da Julien, declara que a guitarra “ganhou um lugar merecido na história como o instrumento tocado por um dos músicos mais influentes e icónicos do rock, numa das melhores e mais memoráveis performances ao vivo, de todos os tempos”.

O álbum MTV Unplugged in New York, com versões acústicas de faixas como About a Girl, Apologies e uma cover de The Man Who Sold the World, de David Bowie, foi lançado depois da morte de Cobain; liderou os Billboard charts e ganhou um Grammy.

O casaco verde azeitona usado por Cobain para a sessão foi vendido por 334 mil dólares, em leilão, em Outubro passado, ao que a leiloeira revelou ser um “recorde mundial para um casaco”.

“O milhão esperado pela guitarra é apenas uma estimativa inicial”, diz o empresário. O recorde mundial para uma guitarra foi estabelecido em Junho passado, quando a Fender Stratocaster preta do músico David Gilmour, dos Pink Floyd, foi vendida por quase quatro milhões dólares (cerca de 3 milhões e 600 mil euros) num leilão, em Nova Iorque.

Outros pertences de Cobain a serem leiloados a 19 e 20 de Junho, em Beverly Hills, incluem uma guitarra Fender Stratocaster usada na digressão In Utero dos Nirvana, em 1994 (estimada entre 60 mil e 80 mil dólares), uma camisola prateada usada no videoclip da música Heart-shaped Box, em 1993 (estimada entre 10 mil e 20 mil dólares) e a set list, escrita à máquina, da sessão da MTV (estimada entre 4 mil e 6 mil dólares).

“Todos os pertences vieram de várias pessoas que trabalharam com Cobain ou que tinham ligações com a sua família”, acrescenta Julien.

A guitarra acústica de Cobain vai estar exposta no Hard Rock Cafe de Piccadilly Circus, em Londres, a partir desta sexta-feira, e na galeria da leiloeira Julien, em Beverly Hills, de 15 a 19 de Junho.