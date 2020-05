Dia 40: Não ao Lobo Mau delico-doce

Mãe,

No outro dia estava a passear pela floresta com os miúdos quando o Mini E. — sempre tão descontraído e bem-disposto — desatou num pranto com um beicinho irresistível a dizer que tinha medo do “lobo mau” e que queria ir para casa. Por mais que lhe dissesse que ali não havia lobos, nada o descansava. Agarrou-se-me ao pescoço a chorar. Desde aí, de vez em quando no meio de uma brincadeira lembra-se e pergunta pelo “Mau” e diz “Não está cá?”, ou chora de repente assustado, e só sossega no meu colo.

Sim, mãe, é verdade, eu e as irmãs temos de confessar que adoramos esta sensação poderosa de o conseguir consolar. De ver a cara de alívio dele quando elas lhe garantem que o lobo mau “levou um pontapé no rabo e foi para o céu”, e de como ele repete “mau, céu, mau céu”, entoando a ladainha para se acalmar a si mesmo.

Este é o momento em que virá alguém dizer que temos de acabar com o lobo mau, que lhe devíamos contar rapidamente uma história em que o lobo mau se arrependesse e ficasse amigo do Capuchinho Vermelho, apagando o mal da história, do coração e da mente. Como, aliás, têm feito com todos os desenhos animados que transformaram os vilões das histórias nuns patetas.

Mas o que estas pessoas se esquecem é que o medo do Mini E. está lá na mesma, com ou sem histórias, e que estas são apenas um remédio que os seres humanos tão habilmente foram criando e passando de pais para filhos, para os proteger, para os ensinar, para os preparar, para os ajudar a personificar e arrumar os seus medos nas gavetas certas para que não andem à solta por aí.

Sei, por experiência própria, que a segurança que estamos a dar ao Mini E. não vai durar para sempre. Chega a uma altura em que não é suficiente. Porque naturalmente vai perceber que os pais não são omnipotentes. E porque os seus medos ganharão contornos mais realistas — como imaginar que os pais tenham um acidente, ou que ele próprio apanhe uma covid qualquer. Mas, nessa altura, sei que são também as histórias que o vão ajudar. Histórias de coragem e sobrevivência, de amizade e de resiliência. Se tinha dúvidas de que era assim, dissipei-as hoje quando o vi pegar numa espada tirada do cesto de brinquedos e gritar “Mau sai, Mau sai”. As histórias mostram-lhes como lutar contra os seus próprios medos, o que é bem melhor do que depender de outra a pessoa para os sossegar.

Querida Ana,

Foto

O Lobo Mau fica-te eternamente grato, por o Mini E. continuar a ter medo dele, por não o teres eclipsado das vidas dos teus filhos, mas sobretudo, por não teres feito dele um pateta alegre. Está em causa a honra de uma personagem que está connosco desde o princípio dos tempos, e parece que ninguém pensa em como se deve sentir achincalhado por estas versões delico-doces contadas por gente que se julga capaz de dar a volta a tudo e a todos. Talvez depois de um vírus invisível os ter conseguido meter em casa, estejam mais humildes.

As pessoas esquecem-se que têm uma vida mental com existência própria, que resulta em grande parte da nossa experiência acumulada de milhões de anos, e que as crianças não são excepção. Há medos e emoções ancestrais como, por exemplo, o terror ao ruído do serpentear de uma cobra (mesmo que nunca tenhamos visto nenhuma), a repugnância por certos cheiros, a aflição de um bebé que grita a plenos pulmões quando se sente sozinho, porque ficar longe do bando era sinónimo de ser engolido por um leão; e é impossível que a ansiedade não venha de mão dada com a capacidade de nos projectarmos no futuro, ou de anteciparmos a nossa própria morte.

Mas temos uma arma para lidar com tudo isto, a habilidade de pormos os nossos medos por palavra e de as partilharmos com os outros. Ou seja, de contarmos histórias que legendam os terrores dos nossos filhos, os ajudam a colocarem-se no lugar do outro e a simular reacções ao perigo, sem terem de se meter literalmente na boca do lobo. Histórias que nos dão ideias de como agir perante sentimentos tão universais como os ciúmes e a raiva, mas também que servem de bússola para os ensinar a distinguir o bem do mal. Dá muito jeito o exemplo de um herói que com coragem consegue derrotar a bruxa má (a mãe em dias maus!), de um irmão mais novo que pela inteligência consegue bater aos pontos os irmãos mais velhos, ou de um herói que tem a coragem de superar os obstáculos para poder casar com a princesa. Melhor ainda, a história da coragem de alguém que deu a vida para salvar os outros.

Prestam um bom serviço os pais que aceitam que não podem, nem devem tentar controlar a vida mental dos filhos. Que os autorizam a usar livremente o pensamento, sem os culpabilizar, nem se culpabilizarem (não os pesadelos dele não são culpa sua!), mas que não deixam de lhes oferecer um colo seguro, e a certeza de que “chegam” para os monstros que os assombram. Como tu dizes, torna-se mais difícil quando inevitavelmente caímos do pedestal, mas por essa altura esperemos que já acreditem suficientemente em si mesmos para, como o teu Mini E., esgrimirem sozinhos a espada.

Beijo

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade.