euficoemportugal: a missão é voltar a descobrir o país

Promover Portugal. Habituados a explorar o mundo — e acostumados a trocar de passaporte mesmo antes de terminado o prazo de validade por falta de páginas em branco —, 46 bloggers de viagens, confinados como todos nós e ansiosos por voltarem a “ganhar asas”, decidiram que irão “partir à (re)descoberta de Portugal” numa acção concertada que já tem nome: #euficoemportugal.

É uma espécie de reedição do famoso Vá para fora cá dentro, anúncio lançado em 1995 pelo então Ministério do Comércio e Turismo, numa campanha que desafiava os portugueses a passear pelo seu país.

“Mal seja possível viajar em segurança”, a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) vai espalhar os seus associados pelo mapa de Portugal. Não é preciso fazer as malas — essas estão feitas há muito tempo. A acção, diz a ABVP, pretende “enaltecer o país enquanto destino de excelência” e “contribuir para a recuperação do turismo em todo o território nacional”.

Foto Vila Nova de Foz Coa Gonçalo Dias

A fórmula passa por distribuir em simultâneo 46 bloggers por uma região específica, ficando abrangidos os 18 distritos de Portugal continental assim como as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Evitando as capitais de distrito e centrando-se na divulgação das belezas de vilas, aldeias, ilhas e parques naturais de Portugal, cada blogger escolheu uma região distinta do país para visitar (ou revisitar) e propõe-se produzir conteúdos inéditos sobre o melhor dessa região — incluindo atracções históricas, culturais, naturais, arquitectónicas ou gastronómicas.

“É o nosso humilde contributo para o relançamento do turismo em Portugal, especialmente nos chamados territórios de baixa densidade, onde a actividade de pequenos proprietários de unidades de turismo rural e restaurantes, por exemplo, tem grande impacto nas economias locais”, explica em comunicado Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante que acredita no “imenso potencial” da acção, que colocará no terreno bloggers com muitos leitores e seguidores, todos “potenciais turistas” e “maioritariamente portugueses”.

A direcção da ABVP, associação que comemorou um ano de existência a 1 de Março, espera que sejam produzidos “milhares de stories, centenas de posts nas redes sociais e pelo menos uma centena de artigos inéditos sobre Portugal” a publicar nos blogues de cada um dos participantes.

A lista dos bloggers: The Wise Travellers, Alma de Viajante, Sempre entre Viagens, Quilómetro Infinito, Gato Vadio, Two Find a Way, Ir em Viagem, Viagens & Miúdos, Espírito Viajante, Viajar entre Viagens, Espreitar o Mundo, O Berço do Mundo, 365 dias no mundo, Tempo de Viajar, Projecto 100 rota, Continuando à Procura, Passaporte no bolso, BornFreee, Quilómetro Zero, Nós e o Mundo, Viajar porque sim, Me across the World, O nosso olhar do mundo, Mundo Indefinido, Explorandar, Boleias da Marta, Fui dar uma Volta, Lovely Lisbonner, Joland, Wander Life, Carimba o Passaporte, Os Salemas, Entre Vinhas, João Leitão Viagens, JustGo, Foto Viajar, Marlene On The Move, Travel Random Notes, Wandering Life, A Crush On, LikedPlaces, Travel B4 Settle, FollowtheSun, Destinos Vividos, ViagensparaSempre e Dobrar Fronteiras.

Foto Aldeia de Cerdeira Sebastião Almeida

A acção no terreno decorrerá “logo que seja possível viajar”, explica João Leitão, que viajará propositadamente de Marrocos para Portugal para integrar a missão, assim as autoridades marroquinas e portuguesas voltem a permitir voos comerciais entre os dois países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Mais do que nunca, este é o momento de olhar para Portugal, um país super-entusiasmante e com grande diversidade de atractivos para quem ama explorar, respira a viajar. Ao fazê-lo, sentimos que estamos a contribuir para a recuperação da economia, sabendo da importância do turismo no PIB”, resume Rui Barbosa Batista, vice-presidente da ABVP e autor do blogue Bornfreee.

Para além dos conteúdos online, os bloggers aproveitarão a aventura para prepararem um livro de crónicas de viagens dedicado inteiramente a Portugal a lançar no próximo ano. “Será o epílogo perfeito para a iniciativa #euficoemportugal”, conclui Morato Gomes.