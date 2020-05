Ryanair quer saber onde vai dormir se voar entre Julho e Agosto

A Ryanair pretende retomar 40% da operação a partir de 1 de Julho, se as restrições de viagem e as fronteiras encerradas forem entretanto levantadas. O regresso aos céus será feito com muitas mudanças para os passageiros. Máscaras obrigatórias, acesso às casas de banho só perante pedido prévio e informações sobre a viagem são algumas das medidas.

Segundo a empresa, serão viagens com menos bagagem de porão, check-in online, apresentação do cartão de embarque no telemóvel, bem como controlos de temperatura à entrada do aeroporto e uso de máscaras/coberturas faciais no terminal e a bordo dos aviões.

Como medida temporária, que vigorará até ao fim dos bloqueios, a Ryanair exigirá que os passageiros com viagens em Julho e Agosto preencham os dados (no check-in) sobre a duração da visita e morada de alojamento durante a estadia noutro país da União Europeia (UE). “Estas informações de contacto serão fornecidas aos governos para ajudar a controlar eventuais medidas de isolamento impostas aos visitantes de voos intracomunitários”.

“É importante para os nossos clientes e para os nossos cidadãos que retomemos uma parte da programação a partir de 1 de Julho”, sustenta Eddie Wilson, presidente-executivo da transportadora.

“Todas as aeronaves da Ryanair estão equipadas com filtros de ar HEPA (semelhantes aos utilizados nos hospitais) e todas as superfícies interiores dos aviões são desinfectadas todas as noites com produtos químicos, que são eficazes durante mais de 24 horas. Além dos controlos de temperatura e do uso de máscaras/coberturas faciais, o distanciamento social nos aeroportos e a bordo dos aviões será encorajado sempre que possível”, afirma a transportadora num comunicado.

A bordo dos aviões, a tripulação de cabina utilizará máscaras/coberturas faciais. Não serão aceites pagamentos em numerário e as filas de espera para as casas de banho serão proibidas, embora o acesso às casas de banho seja permitido mediante pedido prévio. A Ryanair incentiva os passageiros a lavarem e utilizarem regularmente higienizadores de mãos nos terminais dos aeroportos.