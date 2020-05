Financiamento a projectos da economia social sobe com pandemia

Os resultados do último concurso lançado pela iniciativa pública Portugal Inovação Social, que gere fundos do Portugal 2020, já estão fechados e vão agora começar a chegar ao terreno. O responsável pela Unidade de Missão que gere esta iniciativa, o secretário de Estado do Planeamento, José Mendes, disse ao PÚBLICO que foram aprovados 124 projectos, que vão receber 22 milhões de euros de financiamento. No total, o investimento mobilizado nestes projectos será de 31,4 milhões de euros.

