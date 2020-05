Centeno mais pessimista do que Bruxelas nas contas públicas

Uma quebra “muito próxima de 10.000 milhões de euros” é aquilo que Mário Centeno está a prever para a receita do Estado durante este ano, um valor bastante mais elevado do que o projectado na semana passada pela Comissão Europeia, e um sinal de que o Governo português pode estar mais pessimista que Bruxelas relativamente à evolução das contas públicas no actual cenário de recessão.

Continuar a ler