Centeno admite falha de comunicação com Costa no Novo Banco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, reconheceu nesta manhã que houve uma falha de comunicação com o primeiro-ministro, António Costa, relativo à transferência de 850 milhões de euros do Tesouro para permitir ao Fundo de Resolução emprestar ao Novo Banco.

Numa entrevista à TSF, Mário Centeno admitiu que Costa “não tinha informação que a transferência se tinha efectuado no dia anterior", quando respondeu a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, afirmando que não haveria mais dinheiro para o Novo Banco sem uma auditoria.

"Essa informação não chegou a horas do debate, essa informação não estava actualizada quando deu a resposta [a Catarina Martins], e entendeu nesse contexto, o senhor primeiro-ministro, que havia esse pedido de desculpa a fazer.”

"Este ministro das Finanças e primeiro-ministro têm a relação institucional e de trabalho mais longa da democracia portuguesa”, sublinhou ainda, insistindo que houve uma “falha de comunicação com o gabinete do primeiro-ministro na preparação do debate quinzenal”.

Em causa está a auditoria especial que o Parlamento exigiu que se fizesse os créditos do Novo Banco que já geraram necessidades de cerca de três mil milhões de euros desde que o banco foi vendido ao fundo norte-americano Lone Star. E que o Governo entregou à Deloitte e alargou às decisões de venda de créditos problemáticos a fundos de recuperação que têm vindo a desequilibrar as contas do Novo Banco e a exigir injecções do Fundo de Resolução todos os anos, como está previsto no contrato de compra do banco que herdou a actividade do BES.

Nos primeiros dias de Abril, o Fundo de Resolução pediu às Finanças que disponibilizassem mais 850 milhões de euros para injectar a tempo de o banco gerido por António Ramalho fechar as suas contas relativas a 2019 com os rácios de solidez nos níveis exigidos pelas autoridades. O dinheiro foi transferido no início de Maio, na véspera da intervenção do primeiro-ministro no Parlamento.