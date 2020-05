Sucessivas lesões forçam final da carreira de Julien Bardy

O internacional português Julien Bardy anunciou nesta terça-feira o final da carreira, aos 34 anos, na sequência de uma lesão no ombro esquerdo que condicionou a passagem do terceira-linha pelo Montpellier, clube do Top 14, o principal campeonato de râguebi francês e o mais mediático a nível europeu.

O anúncio do ponto final na carreira de Julien de Sousa Bardy foi feito no site oficial do Montpellier. Filho de uma transmontana de Vila Pouca de Aguiar, o atleta escreveu uma mensagem aos adeptos, na qual aproveitou para “agradecer também aos antigos companheiros da selecção portuguesa”, pela qual alinhou em 24 partidas ao longo da carreira.

“Agradeço à equipa de râguebi de Portugal por dar-me a oportunidade de jogar e representar orgulhosamente este lindo país de onde a minha mãe é oriunda. Foi um passo decisivo no início da minha carreira profissional”, escreveu Bardy, que se estreou pelos “lobos” em 2008, numa derrota com o Canadá (21-13), em Lisboa, pela mão do antigo seleccionador Tomaz Morais.

Bardy, que é o mais titulado internacional português, alcançou os seus maiores sucessos pelo Clermont, clube onde venceu por duas vezes o Top 14 (2010 e 2017) e onde alcançou por três vezes a final da Champions Cup, a principal prova europeia de clubes.

Conhecido pelo seu jogo combativo, a carreira de Bardy ficou marcada por várias lesões, sendo que a última com gravidade aconteceu já em Montpellier, onde o flanqueador sofreu uma lesão no ombro esquerdo que o afastou dos relvados por seis meses.

“Assim que regressei da lesão, senti imediatamente que o meu ombro não seria mais o mesmo e que seria difícil jogar muito mais épocas. Apesar dos esforços dos médicos e dos fisioterapeutas, continuava com muitas dores. Então decidi terminar a carreira no final do contrato”, revelou Bardy ao anunciar o ponto final na carreira.

Bardy fez o seu último jogo pelo Montpellier a 11 de Janeiro, numa derrota (26-6) em Gloucester, em desafio a contar para a Champions Cup. Na selecção nacional, onde marcou cinco ensaios, Bardy despediu-se a 28 de Fevereiro de 2015, com uma vitória sobre a Alemanha (11-3) em Lisboa.