Futebol regressa a 23 de Maio na República Checa

A Liga de futebol da República Checa, suspensa desde meados de Março devido à pandemia da covid-19, vai ser retomada em 23 de Maio, anunciou nesta terça-feira a Liga checa (LFA).

“A Liga aprovou o regresso dos campeonatos da primeira e da segunda divisão. A época será retomada no sábado, 23 de Maio, com a partida da primeira divisão entre o FK Teplice e o Slovan Liberec”, escreveu a LFA no Twitter.

As equipas da competição de elite ainda têm seis jogos da temporada regular antes dos “play-offs” para o título e decisão dos lugares de competições europeias e descidas.

O campeão Slavia de Praga comanda a prova com oito pontos de avanço sobre o Viktoria Plzen.