Fundação Mirpuri organiza regata entre Cascais e Sesimbra

A primeira edição do Mirpuri Foundation Sailing Trophy vai decorrer entre 27 e 28 de Junho e deverá contar com cerca de 50 barcos à vela offshore, incluindo veleiros convencionais e de alta competição, anunciou nesta terça-feira a organização.

Em comunicado, a Fundação Mirpuri revelou que contará com parceria do Clube Naval de Cascais para organizar o evento, sendo que a rota da regata será anunciada em breve.

O Mirpuri Foundation Sailing Trophy será uma regata sem plástico, sustentável, e também solidária e, segundo a organização, na primeira edição os custos de inscrição das equipas serão suportados pela Mirpuri Foundation e doados a programas de Conservação da Marinha.

Paulo Mirpuri, presidente da fundação, afirma que esta regata “pretende ser um dos principais eventos de vela no mundo”, sendo que a Mirpuri Foundation “manteve a escolha da conservação marinha como um dos principais temas de trabalho”.

“A Fundação está consciente da importância inegável da preservação dos mares e dos ecossistemas marinhos, sensibilizando as populações que os afectam para as diversas ameaças e respectivas consequências. O Mirpuri Foundation Sailing Trophy visa consciencializar, mas também agir em defesa do ambiente e da Natureza”, conclui Paulo Mirpuri.