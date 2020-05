Sopa de Pedra empunham a colher dos cantares para espantar A Praga

Dizem-se “sintonizadas com a paragem global” forçada pela pandemia e “lançaram-se ao desafio de mexer nas inquietações do momento para escrever, a partir de casa, algo novo para sacudir os sentidos.” O resultado, a antecipar o próximo álbum de originais das Sopa de Pedra, é A Praga, uma canção com letra e música de Sara Yasmine, que esta segunda-feira se estreou no canal de YouTube do grupo e que, em breve, estará também disponível nas restantes plataformas digitais. Uma canção “baseada nas contradições próprias de uma verdadeira mudança” e onde – dizem – “é ao jeito de uma quase fala que botam vozes e se fazem vizinhas, cantando umas para as outras, do que anda nas bocas do mundo.”

Grupo de canto feminino a capella, criado no Porto em 2012, as Sopa de Pedra são dez cantoras: Benedita Vasquez, Inês Campos, Inês Loubet, Maria Vasquez, Mariana Gil Cunha, Rita Costa, Rita Sá, Sara Yasmine, Teresa Campos e Inês Rosa Melo. O seu primeiro disco, Ao Longe Já Se Ouvia, foi lançado em 2017 e estreado no Verão desse ano no Festival de Músicas do Mundo, em Sines, com apresentações posteriores no Porto, na Casa da Música, e em Lisboa, no Cineteatro Capitólio, esta já em 2019, por altura da reedição do disco Ao Longe Já Se Ouvia. Neste momento, as Sopa de Pedra preparam para breve um novo álbum só com repertório original.