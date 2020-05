Unidos (agora num ecrã) pelo prazer de ler

Há anos que se encontram numa cave em Lisboa para conversar sobre livros. Em tempos de covid-19, a EC.ON-Escola de Escritas teve de adaptar as suas sessões com escritores convidados e os seus clubes de leitura, com curadoria de Ricardo Araújo Pereira, Gonçalo M. Tavares e Afonso Cruz, ao mundo virtual. Mas o divertimento e a familiaridade mantêm-se e, dizem os alunos, é muito compensador.