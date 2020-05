Portugal é o país convidado no Festival de cinema de Oberhausen, este ano online

O festival de curtas-metragens de Oberhausen, na Alemanha, que começa na quarta-feira apenas online, por causa da covid-19, tem Portugal como país em destaque e ainda um filme de Teresa Villaverde, Six Portraits of Pain, em competição.

Six Portraits of Pain é um objecto experimental, com imagens visualmente manipuladas a partir de recolhas no arquivo fílmico da realizadora, material de outros arquivos e imagens inéditas, em diálogo com a composição homónima de António Pinho Vargas.

Na competição está ainda The Initiation Well, de Chris Kennedy, rodado na Quinta da Regaleira, em Sintra,

De Portugal, o país em foco, serão exibidas mais de uma dezena de curtas-metragens de produção recente, entre as quais Past Perfect, de Jorge Jácome, Casa, de André Gil Mata, Onde o Verão Vai (Episódios da Juventude), de David Pinheiro Vicente, Balada de um Batráquio, de Leonor Teles, e O que Arde Cura, de João Rui Guerra da Mata.

Há ainda uma secção dedicada ao documentário que conta com a colaboração do festival DocLisboa.

O 66.º festival de cinema de Oberhausen decorrerá até ao dia 18, com cerca de 350 filmes que serão exibidos online, mediante pagamento de um bilhete digital.