No desconfinamento, museus e galerias de arte reabrem a diferentes velocidades

Quando, no final do estado de emergência, o Governo apresentou o calendário do desconfinamento, a reabertura do sector da cultura foi distribuída por três datas, entre 4 de Maio e 1 de Junho, tendo aos museus e às galerias de arte calhado o dia 18 do mês corrente. Mas serão provavelmente poucos os espaços a cumprir esta data.

