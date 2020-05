Do contacto da mão na cara aos problemas respiratórios: como os fumadores são susceptíveis à covid-19

Médicos e cientistas têm vindo a alertar: os fumadores têm uma maior probabilidade de vir a ter uma forma grave da covid-19. Também esta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um comunicado em que deixa bem claro esse aviso. Os perigos do acto de fumar começam com o contacto da mão na cara ou da partilha de tabaco, o que aumenta o risco de contágio. Depois, há as marcas deixadas pelo tabaco no sistema imunitário, nos pulmões ou no sistema cardiovascular que podem agravar a doença. Embora todos os motivos sejam bons para deixar de fumar, esta pandemia pode ser (mais) um motivo para isso.

