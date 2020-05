Agência Europeia de Medicamentos exige estratégia coordenada para vacina da covid-19

O director executivo da Agência Europeia de Medicamentos, Guido Rasi, exigiu esta terça-feira “uma estratégia coordenada” dos países membros da União Europeia (UE) na busca de uma vacina contra o novo coronavírus. Caso contrário, os esforços dos vários investigadores e hospitais correm o risco de “fragmentar-se” se não existir essa actuação coordenada, considerou Guido Rasi durante uma intervenção na Comissão de Ambiente e Saúde Pública do Parlamento Europeu.

Essa possibilidade, sublinhou, gera “grande preocupação” no seio da instituição comunitária. “Esperamos ter tratamentos adequados em breve, mas tendo em conta que deve existir um equilíbrio entre o rápido desenvolvimento da vacina, a disponibilização e a recolha de dados”, afirmou perante os eurodeputados.

Guido Rasi também destacou a “contínua interacção” com as instituições comunitárias e os investigadores, no âmbito do “plano de emergência” posto em prática após o início da propagação da covid-19.

Em relação às empresas farmacêuticas, o cientista italiano destacou o desenvolvimento de “um contacto único” para cada empresa, pensado para facilitar “um rápido intercâmbio de informação”.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infectou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 1163 pessoas das 27.913 confirmadas como infectadas, e há 3013 casos recuperados, de acordo com o boletim desta terça-feira da Direcção-Geral da Saúde.